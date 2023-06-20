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مسؤول بالصندوق السيادي: لا نستهدف بيع أصول الدولة ونهتم بالمستثمر المصري

11:06 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
مسؤول بالصندوق السيادي: لا نستهدف بيع أصول الدولة ونهتم بالمستثمر المصري

جلسة بالقمة السنوية لأسواق المال

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كتبت- شيماء حفظي:

قال عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن هدف الصندوق ليس بيع أصول الدولة، لكن تعظيم العائد من هذه الأصول.

وأضاف الإبياري، خلال جلسة بالقمة السنوية لأسواق المال، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق السيادي يستهدف خلق قيمة مضافة من الأصول المملوكة للدولة، وخلق جسر بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضح أن الصندوق مهتم بالمستثمر المصري أكثر من المستثمر الأجنبي، لأن المستثمر الأجنبي دائما ما يسأل عن خبرة المستثمر المحلي قبل الدخول للسوق.

وذكر الإبياري أن الصندوق السيادي له دور كذراع للدولة، في الاستعداد للتحول الأخضر والاهتمام بالدور التنموي.

سوق مصراوى

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