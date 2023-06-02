أسعار اللحوم الحمراء تتراجع الأسواق اليوم (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.81 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 37.62 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ:21.52 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.98 جنيه، بتراجع 1.15 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.23 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.79 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 22.79 جنيه بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة كريستال: 46.74 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 74.36 جنيه، بارتفاع 1.97 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.37 جنيه، بتراجع 9.46 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 81.87 جنيه، بتراجع 42 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 4.25 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 27.18 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 91.72 جنيه بزيادة 5 قروش.

كيلو الجبن الرومي: 182.74 جنيه، بزيادة 7.57 جنيه.

لتر اللبن السائب: 18.94 جنيه، بتراجع 94 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.06 جنيه، بتراجع 4 قروش.