بعد خفضها أقل من 40 ألف للطن.. "حديد عز" تعلن أسعار الحديد بداية يونيو
كتبت- شيرين صلاح:
ثبتت شركة حديد عز، سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع، مع بداية شهر يونيو الجاري، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي.
وبحسب رسالة مصنع حديد عز للتجار، والتي أطلع مصراوي عليها، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع سجل 32135 جنيها، عند نفس مستوياته الشهر الماضي.
وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد بشركة حديد عز للمستهلك يباع حاليا عند 33301 جنيه، عند نفس مستويات الشهر السابق.
وأوضح الزيني، لمصراوي، أن باقي مصانع الحديد ستعلن عن أسعارها خلال الأيام المقبلة بعد إعلان حديد عز عن أسعارها.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.
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