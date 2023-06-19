وزير الاتصالات: كابلان بحريان جديدان للربط بين مصر والجزائر

اقتصادية قناة السويس تبحث مع التعاون مع "أداني" الهندية بعدد من القطاعات

كتب- علاء حجاج:

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات موسعة مع المهندس كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر، بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات اليوم، تناولت المباحثات سبل دعم أواصر التعاون بين مصر والجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقد الوزيران لقاء ثنائيا شهد استعراض آليات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين مصر والجزائر في المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات التعاون المقترحة بين البلدين والتي تشمل تنظيم قطاع الاتصالات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والبريد، وبناء القدرات، والابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع شراكات الأعمال.

كما ترأس الوزيران اجتماعا موسعا بحضور القيادات التنفيذية من كلا البلدين؛ حيث تناول الاجتماع استعراض استراتيجية "مصر الرقمية"، والمشروعات الاستراتيجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية.

وتم طرح مناقشات موسعة حول سبل دفع التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المتعلقة بالخدمات البريدية، والبنية التحتية الرقمية، وتنظيم الاتصالات، وصناعة مراكز البيانات، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

وأوضح طلعت أنه من المخطط إنشاء كابلين بحريين جديدين للربط بين مصر والجزائر يدخلان الخدمة بحلول 2025 ليصل إجمالي الكابلات التي تربط بين البلدين إلى 4 كابلات بحرية؛ كما تم الاتفاق على التعاون في مجال تشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة؛ مشيدا بتجربة الجزائر في هذا المجال.

وأوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرى أن مصر والجزائر تتشاركان في التاريخ كما تتقاسمان الطموحات المستقبلية لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى حرص الدولتين على توجيه الاهتمام نحو الشباب والاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة.