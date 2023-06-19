معيط: نهدف لطرح سندات باندا الصينية بقيمة 500 مليون دولار في 2023
أكرا- منال المصري:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تستهدف طرح سندات باندا الصينية بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الميلادي الحالي 2023.
وأضاف معيط، ردا على سؤال لمصراوي خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، في أكرا عاصمة غانا، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من إجراءات طرح سندات الباندا خلال العام الميلادي الحالي.
وحول بيع حصة الحكومة المتبقية في بنك الإسكندرية بنسبة 20% من إجمالي الأسهم، أضاف معيط أن الإدارة المختصة في الوزارة، مالك الحصة، تعمل حاليا على إجراءات بهدف تنفيذ تخارج حصة مصر في البنك للمتقدمين.
سوق مصراوى
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