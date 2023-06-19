هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 17988 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.19%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 44.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 34.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.81% إلى مستوى 18026 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.