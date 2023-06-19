خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض وتراجع الدواجن والحديد ونزيف الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن والفول السائب والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار البيض الأحمر والأبيض، وواصل الذهب خسائره خلال تعاملات اليوم حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

هبوط جديد بسعر الذهب في مصر بمنتصف التعاملات.. وتاجر يكشف سر التراجع

انخفاض الفول السائب.. أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين في الأسواق

انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر طن حديد عز يرتفع بنحو ألف جنيه بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة

انخفاض متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)