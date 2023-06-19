البترول توقع اتفاقات مع "تنمية المشروعات" لتحويل 8500 سيارة للعمل بالغاز

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كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص أفضل لأصحاب تلك المشروعات للعمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير مدخلات الإنتاج لها، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال التوسع والانتشار في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).

وقع المذكرة علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وحضر التوقيع الدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس حسانين محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول، والنائب محمد مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.

وقال الملا، عقب التوقيع، إن هذا البروتوكول يمثل نموذجا متميزا للتعاون ما بين أجهزة الدولة ويأتي في إطار برنامج الدولة الطموح لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أنه سيتم العمل على توفير الخدمات والتمويل للراغبين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوفير فرص الاستثمار لبدء مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب لرواد الأعمال والعمل على نقل وتسويق التكنولوجيات الحديثة لهذه المشروعات وتوفير فرص التسويق للمنتجات والخدمات.

وذكر الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المهتمة بالمبادرات البيئية ومردودها الاقتصادي على المواطنين.

وأوضح باسل رحمي أن من أهم هذه المبادرات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج التي تخدم عددا من توجهات الدولة في الوقت الحالي وهي الاهتمام بالبعد البيئي، والعمل على تقليل معدلات التلوث، ومن الناحية الاقتصادية المساهمة في تقليل الواردات من المنتجات البترولية ودعم المشروعات الصغيرة والمساهمة في تخفيض نفقات تشغيلها.

وأشار إلى أن الجهاز ينفذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك بهدف تيسير إجراءات التمويل المطلوبة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أتاح الجهاز منذ بدء تنفيذ هذا النشاط تمويل قدره حوالي 715 مليون جنيه تم من خلاله تحويل حوالي 103 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

توقيع عقدي المرحلة التاسعة مع جهاز المشروعات

على جانب آخر شهد الملا وباسل توقيع عقدي المرحلة التاسعة بين شركتي غازتك وكارجاس وجهاز تنمية المشروعات والذي يستهدف تحويل 8500 سيارة للعمل بالغاز لكل شركة بقيمة 100 مليون جنيه لكل منهما.

وقع العقدين رئيسا شركتي غازتك وكارجاس، مع الدكتور رأفت عباس مدير عام القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز.