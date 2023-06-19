التضامن تتابع استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية

كتبت- دينا خالد:

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لأداء فريضة الحج، حيث يستمر تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى يوم الأربعاء المقبل، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على فتح خط ساخن مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية سواء الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وعمليات تسكينهم في الفنادق التي تم التعاقد معها.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك.

وتم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا للبيان.