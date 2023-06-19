هبوط جديد بسعر الذهب في مصر بمنتصف التعاملات.. وتاجر يكشف سر التراجع

كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر تراجعا جديدا مع منتصف التعاملات، وانخفض سعر الجرام بنحو 20 جنيها مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 25 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع التراجع اليوم 45 جنيها للجرام حتى الآن.

وأرجع نادي نجيب تراجع سعر الذهب اليوم إلى انخفاض الأسعار العالمية بالإضافة إلى هدوء سعر الدولار في السوق الموازية والذي يتم تسعير الذهب في مصر بناءً عليه.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1950 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 7.8 دولار بنسبة 0.40%، مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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