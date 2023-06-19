إعلان

BBC

انخفاض الفول السائب.. أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين في الأسواق

12:15 م الإثنين 19 يونيو 2023
انخفاض الفول السائب.. أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين في الأسواق

أسعار الفول

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الدواجن والفول السائب، في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.76 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.27 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.68 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.17 جنيه، بارتفاع 40 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.21 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.89 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 47.26 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.51 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.24 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.52 جنيه، بانخفاض 81 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.42 جنيه، بانخفاض 1.53 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.51 جنيها، بارتفاع 51 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34.91 جنيه، بانخفاض 1.01 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 93.62 جنيه، بزيادة 69 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 176.55 جنيه، بانخفاض 87 قرشا.

لتر اللبن السائب: 20.42 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.29 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

سوق مصراوى

الفول انخفاض الفول أسعار السلع أسعار الدواجن

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بعد رؤية الهلال.. موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص