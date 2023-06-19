انخفاض الفول السائب.. أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الدواجن والفول السائب، في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.76 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.27 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.68 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.17 جنيه، بارتفاع 40 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.21 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.89 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 47.26 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.51 جنيه، بارتفاع 34 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.24 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.52 جنيه، بانخفاض 81 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.42 جنيه، بانخفاض 1.53 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.51 جنيها، بارتفاع 51 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34.91 جنيه، بانخفاض 1.01 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 93.62 جنيه، بزيادة 69 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 176.55 جنيه، بانخفاض 87 قرشا.

لتر اللبن السائب: 20.42 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.29 جنيه، بزيادة 32 قرشا.