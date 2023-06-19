انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار السمك البلطي والبوري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر الجمبري الصغير.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بانخفاض جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و260 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 70 و90 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.