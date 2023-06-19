البورصة ترتفع في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 18078 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.64%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.81% إلى مستوى 18026 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
بخصم حتى 43% أفضل منتجات العناية بالبشرة لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: