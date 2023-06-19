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البورصة ترتفع في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

10:33 ص الإثنين 19 يونيو 2023
البورصة ترتفع في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 18078 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.64%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.81% إلى مستوى 18026 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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