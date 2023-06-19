ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر طبق البيض الأبيض والأحمر، اليوم الاثنين في المزرعة، جنيها واحدا، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، فيما استقر سعر طبق البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 109.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 109.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 115.75 جنيه.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال العام الماضي، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.