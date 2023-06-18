كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 15 جنيها على مدار اليوم حتى الآن مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1503 جنيهات للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1933 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2255 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1957.9 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الجمعة الماضية، بتراجع 3 سنتات مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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