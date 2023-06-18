10 جنيهات تراجعا للكيلو.. لماذا انخفضت أسعار الأرز في الأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأرز انخفاضا كبيرا أمس السبت، لأول مرة منذ أكتوبر 2022، بعد ارتفاعات متتالية وقياسية على مدار الأشهر الماضية، وفقا لقول مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لمصراوي.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار كيلو الأرز الأبيض شهدت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأحد.

وأضاف شحاتة أن سعر كيلو الأرز المعبأ يتراوح بين 20 و23 جنيها حاليا مقابل سعر يتراوح بين 30 و35 جنيها قبل الانخفاض.

وأوضح أن سعر طن الأرز الشعير في الأسواق انخفض إلى بين 13 ألف و 14 ألف جنيه بعدما وصل إلى 20 ألف جنيه، كما انخفض سعر طن الأرز الأبيض إلى سعر يتراوح بين 18 و20 ألف جنيه للطن مقابل سعر يتراوح بين 26 و28 ألف جنيه للطن.

لماذا تراجعت أسعار الأرز؟

أرجع مصطفى النجاري انخفاض أسعار الأرز الأبيض إلى ضعف استهلاك المواطنين، نظرا لارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأشار شحاتة إلى أن هبوط الأسعار يرجع إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير الدكتور علي المصيلحي لاستيراد الأرز والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار في البيان، إلى استمرار الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية، الأمر الذي أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي في السعر النهائي لصالح المستهلك.

كما أشار إلى الاستعداد لموسم حصاد الأرز المحلي اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل حيث من المتوقع الحصول على كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، الأمر الذي سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة.

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