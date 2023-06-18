لأصحاب الفاتورة المرتفعة.. كيف يمكنك التحكم في استهلاك الهاتف الأرضي؟

كتب- علاء حجاج:

يعاني البعض من مشتركي خدمات الهاتف الأرضي من ارتفاع قيمة الفاتورة، نتيجة الاستخدام المفرط أو بعض الخدمات الأخرى التي يشترك بها.

وهناك عدة طرق يمكن للعملاء من خلالها السيطرة على استهلاكهم، والتحكم في مدفوعاتهم بالشكل الذي يتناسب مع قدراتهم المالية أو ما يهدفون لتخصيصه لهذا الغرض.

ويرصد مصراوي في السطور التالية طريقتان التحكم في مدفوعات الهاتف الأرضي لعملاء الفاتورة.

تحويل الخط للاستقبال فقط

يمكن لعملاء الخط الأرضي تحويله لخدمة الاستقبال فقط نظير 25 جنيها كل 3 شهور، بالإضافة إلى الفاتورة الأساسية والتي تشمل قيمة الاشتراك المقدرة بـ 70 جنيها تقريبا.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، يمكن لعملاء الخط الأرضي التحويل لنظام الاستقبال فقط مقابل اشتراك شهري قيمته 8.40 جنيه أو 25 جنيها كل 3 أشهر، وذلك بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة، يمكن للمستخدمين التحويل لنظام الاستقبال من خلال الموقع الالكتروني للشركة عن طريق إنشاء حساب عليه ثم تقديم طلب للتحول لنظام الاستقبال، أو التوجه لأقرب فرع لخدمات "وي" أو أقرب سنترال.

التحول لنظام الأرضي للدفع المسبق

يمكن لمشتركي خدمات التليفون الأرضي تحويل خطهم من نظام الفاتورة، لنظام الباقات مسبقة الدفع، الأمر الذي يضمن للعميل التحكم في استهلاكه عن طريق اطلاعه بشكل دائم على استهلاكه وإخطاره بنفاد باقته ما يجعله أكثر قدرة على التحكم في القيمة المالية التي يسددها.

وتتنوع الباقات المدفوعة مقدما لخطوط الأرضي ما بين 20 جنيها وحتى 65 جنيها شهريا (أي بين 60 جنيها و195 جنيها كل 3 أشهر)، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، سيصل للعملاء رسائل قبل انتهاء مدة الباقة بيومين لإخطارهم بضرورة التجديد، وفي حالة عدم شحن العميل رصيد الخط الأرضي سيتحول خطه لنظام "الاستقبال" لمدة 3 أيام دون التأثير على خدمات الإنترنت إذا كان متعاقداً عليها.

وفي حالة استمرار عدم الشحن، سيدخل العميل في المرحلة الثانية وهي تعليق الخدمة أو إيقافها مؤقتًا، وفي هذه المرحلة سيتم فصل خدمة الإنترنت إذا كان العميل متعاقداً عليها.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر خلال شهر مارس الماضي نحو 83.74 مليون مستخدم بحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقابل 83.1 مليون مستخدم في فبراير الماضي، وذلك بزيادة نحو 600 ألف مشترك جديد.

ووصل عدد مستخدمي الإنترنت الثابت في مارس نحو 11.32 مليون مستخدم مقابل 11.24 مليون مستخدم في فبراير، بحسب التقرير.

وكشف التقرير ذاته عن تراجع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5.5% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير، حيث بلغ عدد مشتركي خدمة الهاتف الثابت 11.68 مليون مشترك في مارس مقابل 12.36 مليون مشترك في فبراير الماضي.