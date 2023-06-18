البورصة ترتفع خلال جلسة اتفاق استحواذ بي إنفستمنتس على أوراسكوم المالية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.81% إلى مستوى 18026 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.74%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 53.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 56.3 مليون جنيه.

وأبرمت شركة أو تي إم تي أكويسيشن، المساهم الرئيسي بنسبة 51.66% من شركة أوراسكوم المالية القابضة، ورئيس وعضو مجلس إدارة الشركة، وشركة أوراسكوم تي إم تي إنفستمنتز المرتبطة بالمساهم الرئيسي وتمتلك 0.06% من أسهم أوراسكوم المالية، اتفاقا أمس مع شركة بي إنفستمنتس القابضة.

وبحسب إفصاح من أوراسكوم المالية للبورصة المصرية اليوم الأحد، تلتزم بي إنفستمنتس بموجب هذا الاتفاق بالاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، وذلك عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق مبادلة الأسهم.

كما يتضمن الاتفاق الإطار العام لتنفيذ صفقة الاستحواذ، وبعض الشروط التعاقدية والقانونية الواجب استيفاءها من قبل الأطراف لتنفيذ الاستحواذ، مع التزام البائعين بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من المشتري، وفقا للإفصاح.

وصعد سهم شركة أوراسكوم المالية بنسبة 19.83% خلال جلسة اليوم الأحد ليصل إلى 29 قرشا، وارتفع سعر سهم شركة شركة بي إنفستمنتس القابضة إلى 6.66% ليصل إلى 21.77 جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.05% إلى مستوى 17881 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.