"إيديتا للصناعات الغذائية" تستهدف استثمارات 800 مليون جنيه في 2023

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها تستهدف استثمارات قد تصل إلى حوالي 800 مليون جنيه خلال العام الجاري.

وأضافت الشركة، خلال إفصاح للبورصة اليوم الأحد، أنها بالإضافة إلى ذلك تخطط لزيادة رأس مال شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية التي استحوذت عليها مؤخرا بحوالي 400 مليون جنيه.

وأعلنت إيديتا الأسبوع الماضي الانتهاء من الاستحواذ على كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية بقيمة 380 مليون جنيه.

وتضمنت قيمة الاستحواذ مبلغ شراء أسهم شركة فانسي فودز بقيمة إجمالية للأسهم 99 مليون جنيه، والمتبقي يمثل مبلغ تسوية مديونيات تلك الشركة بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري مساهمين، وفقا لبيان إيديتا.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

وشركة فانسي فودز هي شركة للصناعات الغذائية تصنع منتجات مخبوزات طازجة ومخبوزات يعاد تصنيعها مرة أخرى، وفقا لموقع الشركة.