"بي إنفستمنتس" توقع اتفاقا للاستحواذ على أوراسكوم المالي

كتب- مصطفى عيد:

أبرمت شركة أو تي إم تي أكويسيشن، المساهم الرئيسي بنسبة 51.66% من شركة أوراسكوم المالية القابضة، ورئيس وعضو مجلس إدارة الشركة، وشركة أوراسكوم تي إم تي إنفستمنتز المرتبطة بالمساهم الرئيسي وتمتلك 0.06% من أسهم أوراسكوم المالية، اتفاقا أمس مع شركة بي إنفستمنتس القابضة.

وبحسب إفصاح من أوراسكوم المالية للبورصة المصرية اليوم الأحد، تلتزم بي إنفستمنتس بموجب هذا الاتفاق بالاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، وذلك عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق مبادلة الأسهم.

كما يتضمن الاتفاق الإطار العام لتنفيذ صفقة الاستحواذ، وبعض الشروط التعاقدية والقانونية الواجب استيفاءها من قبل الأطراف لتنفيذ الاستحواذ، مع التزام البائعين بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من المشتري، وفقا للإفصاح.

ووافق أطراف العقد كذلك على اعتماد معامل مبادلة لتنفيذ عرض الشراء الإجباري عن طريق المبادلة بواقع 1 سهم من أسهم بي إنفستمنتس القابضة والتي ستقوم بزيادة رأسمالها لصالح مساهمي الشركة الذين قد يستجيبون للعرض (على أساس إجمالي أسهم رأسمال الشركة بعدد 160,042,416 سهما) مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (على أساس عدد 4,721,121,620 سهما من أسهم رأسمال الشركة، بعد استبعاد أسهم الخزينة).

وأشار الإفصاح إلى أن معامل المبادلة المذكور هو اتفاق بين الأطراف، والمعامل النهائي سيتم تحديده بعد دور المستشار المالي المستقل.

وفي إفصاح آخر لشركة بي إنفستمنتس القابضة نشرته البورصة اليوم، وافق مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق المبادلة.

وقرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتقدم إلى الجهات الإدارية المعنية بملف عرض الشراء وإدخال أية تعديلات قد تقرها الجهات الإدارية والتوقيع على كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن.

ووافق مجلس إدارة الشركة على إبرام اتفاق مع المساهم الرئيسي (وأطرافه المرتبطة) بشركة أوراسكوم المالية القابضة يحدد الإطار العام لتنفيذ الاستحواذ مع التزام المساهم الرئيسي بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من راغب الشراء المحتمل، وفوض مجلس الإدارة رئيسه أو العضو المنتدب في التوقيع على هذا العقد.

كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، وذلك للنظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم زيادة بالقيمة العادلة لمساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء ومبادلة أسهمهم.

وتأسست شركة بي إنفستمنتس في عام 2006، وهي شركة أسهم خاصة مقرها مصر ومستثمر في رأس المال من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات بقطاعات التطوير العقاري، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع والأغذية والمشروبات، وغيرها، وفقا لموقع الشركة، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2015.

وتركز شركة أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وهي ناشئة عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار في أواخر عام 2021.