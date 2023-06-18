ارتفاع المكرونة والبوري.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار سمك المكرونة السويسي والبوري والكابوريا في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما انخفض سعر الجمبري الصغير.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي إلى بين 65 و95 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و270 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و160 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و95 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.