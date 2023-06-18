البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.33% إلى مستوى 17940 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.31%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.05% إلى مستوى 17881 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
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