أبو المكارم: فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الكيماويات

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن هناك فرصا كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية التي تتنوع منتجاته ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج، فضلاً عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة.

وبحسب بيان من المجلس التصديري اليوم السبت، أضاف أبو المكارم أن صادرات القطاع احتلت المركز الأول بنمو بلغ 23% خلال عام 2022 بقيمة بلغت 8.629 ‎مليار دولار، لتمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وذكر أن القطاع تجاوز نسبة الطاقة الإنتاجية بمختلف صناعته خلال عام 2022 حوالي 22.5% بما قيمته حوالي 52 مليار دولار.

جاء ذلك خلال ختام برنامج ازدهار في دورته الثانية بالإسكندرية اليوم بحضور الدكتورة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وإيمان الدمرداش استشاري الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبحضور 34 شركة مستفيدة من برنامج ازدهار في دورته الثانية.

وكشف أبو المكارم عن نتائج الدورة والتي بلغت نسبة النجاح فيها إلى 80% والتي تقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبتنفيذ من شركة خوارزم للاستشارات وبإجمالي 34 شركة مثلت قطاع الصناعات الكيماوية منها 18 شركة عاملة في قطاعات (الأسمدة، والمنظفات والمعطرات والمطهرات، والمبيدات، ومنتجات البلاستيك، وكيماويات البناء والتبطين والعزل).

وتابع أن مثل هذه الدورات تستهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية للشركات تضمن لها الاستمرارية والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية لتعزيز قدراتها التصنيعية والإنتاجية والتنافسية.

يذكر أن عدد المصانع الكيماوية المسجلة بلغ 17.1 ألف مصنع بإجمالي حجم استثمارات وصلت لنحو 35 مليار دولار، ويصل عدد الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع صناعة البتروكيماويات وفقاً لخريطة مصر الاستثمارية لحوالي 437 فرصة استثمارية.