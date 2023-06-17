التنمية الصناعية تبحث مع "مواد البناء" تطوير القطاع وتحدياته

كتبت- شيرين صلاح:

بحث محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع عدد من أعضاء غرفة صناعة مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، تطوير قطاع صناعة مواد البناء وحل المعوقات والتحديات التي تواجهه.

وبحسب بيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم السبت، قال عبد الكريم إنه تم البدء في تطبيق القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة مؤخرًا بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون توفيق الأوضاع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

وعرض عبد الكريم، ما نفذته الهيئة خلال الشهور الماضية من مجهودات وخطوات جادة لتوفير حزمة من الحوافز والتيسيرات وتطوير منظومة الإجراءات، والتحول الرقمي وتطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر بأسلوب مميكن.

وأشار عبد الكريم إلى أن الهيئة ركزت حاليًا على تنفيذ أحد أهم أدوارها وهو التخطيط للمدن الصناعية من خلال وضع خطة تنموية للمناطق الصناعية بالمحافظات طبقًا لمواردها ومقوماتها.

وأضاف أنه يجري إعداد دراسات لكل منطقة صناعية بالتعاون مع اليونيدو تشمل موقعها والأنشطة بها وقربها من الموانئ وشبكات الطرق والخدمات ومستوى الترفيق وغيرها من البيانات التفصيلية لكل منطقة، وأهم الصناعات المناسبة طبقًا للميزة النسبية لكل محافظة لتوطين الصناعة وإحداث تنمية صناعية حقيقية بالمحافظات.

وشهد الاجتماع عرض عدد من الطلبات والمشاكل التي طرحتها الغرفة والخاصة بتقنين أوضاع مصانع الرخام والجرانيت بشق الثعبان، وكذلك مصانع الطوب الطفلي بمنطقة عرب أبو ساعد بالجيزة.

وأشار عبد الكريم إلى أن الهيئة بالفعل بالتنسيق مع الجهاز بعرب أبو ساعد بالمنطقة وتقنين أوضاع عدد من المصانع، ويجري دراسة تقنين أوضاع باقي المصانع.

وأوضح أن تسعير الأراضي بعرب أبو ساعد وغيرها من المناطق الصناعية تقوم به لجنة التسعير بالهيئة، ولكن بناءً على طلب من جهة الولاية، مضيفًا بأنه يجري العمل حاليًا على استكمال المرافق بمنطقة الصناعات الثقيلة ببني سويف.

وأضاف عبد الكريم أن تقنين أوضاع مصانع مواد البناء في عدد من المناطق الصناعية من أهم المطالب التي طرحتها الغرفة، مشيرًا إلى أهمية إنشاء موانئ جافة تخدم المناطق الصناعية لزيادة تنافسية القطاع الصناعي.