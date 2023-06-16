انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم يعود للتراجع بحلول تعاملات المساء

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للتراجع بحلول التعاملات المسائية، وانخفض سعر الجرام نحو 15 جنيها مقارنة بمنتصف التعاملات.

وكان سعر الجرام من الذهب عيار 21، ارتفع بنحو 15 جنيهًا حتى منتصف التعاملات، قبل أن يهبط مرة أخرى بحلول المساء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 1513 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1959 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2270 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 18160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1967 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الجمعة، بارتفاع 0.48% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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