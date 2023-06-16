خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم الحمراء وارتفاع كبير في الذهب

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بنحو 15 جنيهًا بحلول منتصف التعاملات، بينما تراجعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع طفيف في متوسط أسعار الدواجن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)



بعد ارتفاعها.. أسعار البيض في المزرعة اليوم الجمعة



أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة



البلطي فوق 70 جنيهًا للكيلو.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم



سعر الذهب اليوم يرتفع مع بداية تعاملات الجمعة



أسعار اللحوم الحمراء تتراجع بالأسواق خلال تعاملات الجمعة (موقع رسمي)



زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات



موقع رسمي: ارتفاع أسعار الحديد اليوم في الأسواق



