موقع رسمي: ارتفاع أسعار الحديد اليوم في الأسواق

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري:38500 جنيه، بزيادة 366.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39259 جنيها، بزيادة 15.32 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2007 جنيها، بزيادة 31.44 جنيه.