زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

زاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مجددًا بحلول منتصف التعاملات، وارتفع سعر الجرام نحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح.

وكان سعر الجرام من الذهب عيار 21، ارتفاع خلال بداية التعاملات بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، ليصل إجمالي زيادة أسعار الذهب 15 جنيهًا حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

أصبحت أسعار الذهب عيار 14 عند 1523 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1959 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2285 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 18280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1967 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الجمعة، بارتفاع 0.48% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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