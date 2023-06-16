وزير التجارة يبحث مع شركات روسية فرص التعاون بمجال الشحن

كتبت- شيرين صلاح:

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات الدورة الـ ٢٦ من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي المقام في مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة ١٤ - ١٧ يونيو ٢٠٢٣.

واستهل الوزير زيارته بتفقد أجنحة عدد من المقاطعات الروسية ذات النشاط الصناعي والتكنولوجي المتقدم وكذلك المقاطعات ذات النشاط التجاري الواسع مع مصر.

كما عقد سمير اجتماعاً مع رستم میخانوف - رئيس جمهورية تاتارستان الروسية والسيد اوليج كوروشينكو -نائب رئیس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة فى تاتارستان وتناول الاجتماع مناقشة مختلف أوجه التعاون المختلفة مع مصر. واجتمع وزير التجارة والصناعة مع حاكم مقاطعة روستون الروسية والتي تعد المقاطعة الرئيسة لإنتاج وتصدير الحبوب والزيوت الى العالم ومنها مصر.

وقد شمل برنامج زيارة سمير، فى أول أيام مشاركته بالمنتدى عقد اجتماع موسع مع السيد دينيس مانتروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الرئيسية في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفقاً لنتائج أعمال اللجنة المشتركة المصریة الروسية التى عقدت مؤخراً بالقاهرة فى شهر مارس الماضى.

كما عقد الوزير عدد من الاجتماعات خلال اليوم الأول للمنتدي مع كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة بين مصر وروسيا.