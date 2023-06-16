سعر الذهب اليوم يرتفع مع بداية تعاملات الجمعة

القاهرة - مصراوي:

زاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وارتفع سعر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

أصبحت أسعار الذهب عيار 14 عند 1517 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2600 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 18200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1936 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) يوم أمس الخميس بتراجع 6.3 دولار بنسبة 0.33%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.