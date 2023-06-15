تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 15 يونيو

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الخميس نحو 2563 جنيها مقابل 2578 جنيها، بتراجع 15 جنيها مقارنة بأمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2597 جنيه مقابل 2601 جنيها بانخفاض 4 جنيهات عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2272 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1948 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 18178 جنيه.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت الشهر الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.