ارتفاع طفيف للبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.05% إلى مستوى 17881 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.04%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 14.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 16.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.04% إلى مستوى 17876 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.