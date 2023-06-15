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BBC

خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد واللحوم وارتفاع الدواجن والذهب

03:03 م الخميس 15 يونيو 2023
خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد واللحوم وارتفاع الدواجن والذهب

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد واللحوم والعدس خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم معوضا جزءا من خسائره الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد انخفاض كبير..سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والعدس بالأسواق اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع الأبيض.. أسعار البيض اليوم الخميس بالمزرعة

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم أسعار الحديد اللحوم أسعار الدواجن

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