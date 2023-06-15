بعد انخفاض كبير..سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في منتصف تعاملات اليوم، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية تعاملات اليوم، بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة أمس.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، يوم الأربعاء، بعد اجتماع استمر يومين، وهو أول قرار تثبيت منذ 17 شهرا.

وبناءً على هذا ستبقى أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق بين 5 و5.25%.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1513 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1945 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2270 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18176 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1936 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الخميس بتراجع 6.4 دولار بنسبة 0.33% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.