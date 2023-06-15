الملا يبحث مع كابريكورن إنرجي خططها وبرامج عملها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع راندي نييلي الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجي والينور رولي المدير العام للشركة، خطط وبرامج عملها في مصر، وفقا لبيان من الوزارة اليوم.

واستعرض الملا، على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، خطط الشركة لتكثيف عمليات الحفر والتنمية بمناطق امتياز الشركة، وذلك في ضوء خطط الشركة لزيادة معدلات الإنتاج، وكذلك موقف أعمال المسح السيزمي الذي انتهت الشركة منه مؤخراً بمنطقتي جنوب شرق حورس وغرب الفيوم، وكذلك برامج حفر الآبار الاستكشافية التى تقوم به بمنطقة جنوب أبوسنان بالصحراء الغربية.

وأكد الملا على أهمية الإسراع في معالجة بيانات أعمال المسح السيزمى وتقييمها وتكثيف برامج حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة احتياطى وإنتاج البترول والغاز، خاصة وأن أسعار البترول العالمية مشجعة لضخ مزيد من الاستثمارات .

وأشاد رئيس شركة كابريكورن إنرجي بالتعاون مع قطاع البترول المصري الذي يعمل باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وأشار إلى التزام الشركة بتنفيذ أعمالها في مناطق امتيازها، وأنه جارى حالياً معالجة بيانات المسح السيزمى الذى انتهت منه الشركة مؤخرا بمنطقتي جنوب شرق حورس وغرب الفيوم ، وكذلك برامج حفر الآبار الاستكشافية لزيادة معدلات الشركة.

كما بحث الوزير مع تيم دافيز الرئيس التنفيذي لشركة هاي روك وديريك سوندارز المدير العام للشركة والتي تعد إحدى شركات التي تعمل في تطبيق تقنية إنتاج الهيدروجين باستخدام البلازما الحرارية وهي تقنية جديدة لتحويل الغاز الطبيعي إلى أسود الكربون وغاز الهيدروجين بدون انبعاثات لغاز ثاني اكسيد الكربون، وفقا للبيان.

وخلال اللقاء أكد الملا أن على الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات خفض انبعاثات الكربون والتحول لمصادر طاقة نظيفة منخفضة الكربون، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التي تقدمها الشركات العالمية فى هذا المجال، مشيداً الحل المبتكر الذي اقترحته شركة هاي روك لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باستخدام غاز الشعلة، والذي لا يزال في المرحلة التجريبية.

ورحب الوزير باستكمال التعاون المشترك مع الشركة في إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاي روك على هامش يوم خفض الكربون الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وأكد روك على تطلع الشركة لزيادة التعاون مع قطاع البترول المصري في مجالات خفض الكربون خاصة مشروعات إنتاج الهيدروجين.

وأشار إلى أن مصر من الدول التي تولي أهمية كبرى لهذه المجالات وتتمتع بفرص استثمارية واعدة ولديها من المقومات المهمة في هذا المجال.