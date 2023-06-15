عجز الميزان التجاري يتراجع 49.6% في مارس الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 49.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، سجلت قيمة عجز الميزان التجاري في مارس نحو 1.96 مليار دولار مقابل 3.89 مليار دولار خلال مارس 2022.

وأوضح البيان، أن عجز الميزان التجاري خلال مارس الماضي انخفض نتيجة هبوط الواردات بنسبة 40.6% في مارس الماضي، لتسجل 5.71 مليار دولار مقابل 9.61 مليار دولار في مارس 2022.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع في مارس الماضي أهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 65.2%،وقمح بنسبة 41.9%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.7%).

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع الأخرى خلال شهر مارس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 17.4%، والغاز الطبيعي بنسبة 28.1%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 0.6%، والفحم بأنواعه بنسبة 0.7%).

كما تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 34.6%، حيث بلغت 3.75 مليار دولار خـلال شهـر مارس الماضي مقابل 5.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:(الغاز الطبيعي المسال بنسبة 67.9%، وأسمدة بنسبة 54%، وملابس جاهزة بنسبة 25.3 %، والبترول الخام 50.5%)، وفقا للبيان.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 0.7%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 23.2% ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 87.3%، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 25.1%)، بحسب البيان.