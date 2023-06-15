انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والعدس بالأسواق اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والعدس وزيت الذرة وعباد الشمس واللحوم الطازجة والأرز السائب، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الدواجن والجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.28 جنيه، 1.74 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.07 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 20.75 جنيه، بانخفاض 78 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.27 جنيه، بانخفاض جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 19.75 جنيه، بانخفاض 60 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.4 جنيه، بارتفاع 35 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.54 جنيه، بانخفاض 1.69 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 67.94 جنيها، بانخفاض 7.06 جنيه.

البيض البلدي(بيضة واحدة) : 4.09 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.83 جنيه، بانخفاض 11.89 جنيه,

كيلو الدواجن الطازجة: 89.99 جنيه، بارتفاع 1.3 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.4 جنيه، بانخفاض 1.74 جنيه.

كيلو الفول السائب: 34.76 جنيه، بانخفاض 1.57 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 92.04 جنيه، بارتفاع 1.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 181.5 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

لتر اللبن السائب: 20.1 جنيه، بارتفاع 52 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.82 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.