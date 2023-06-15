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تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق

12:23 م الخميس 15 يونيو 2023
تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق

حديد تسليح

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كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 37868 جنيها، بتراجع 359 جنيها.
سعر طن حديد عز: 38963 جنيها، بتراجع 195 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 2077 جنيها، بزيادة 95 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد حديد التسليح

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