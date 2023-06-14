السفير الروسي: مصر تقدمت بطلب للانضمام لتجمع بريكس

القاهرة - مصراوي:

نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأربعاء، عن السفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى تجمع بريكس.

والتجمع يضم كل من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمثل نحو 30% من الاقتصاد العالمي، وهو تكتل اقتصادي وسياسي يسعى لتوسعة تواجده عالميا وزيادة عدد الأعضاء.

"قدمت مصر طلبها للانضمام إلى مجموعة بريكس لأن أحد المساعي التي تبذلها بريكس حاليًا هو تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت عملات وطنية أو عملة مشتركة جديدة. وفقا لما قاله السفير في مقابلة مع تاس، مضيفا:"مصر مهتمة جدا بذلك".

وانضمت مصر خلال العام الجاري للبنك التابع لتجمع بريكس، وهو بنك التنمية الجديد، الذي تأسس في 2015، ويقدم تمويلات للدول الأعضاء بدلا من مؤسسات التمويل الدولية المعروفة مثل صندوق النقد الدولي.

ومطلع يونيو الجاري، حضر وزير الخارجية المصري سامح شكري - افتراضيا - اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بجنوب أفريقيا، والذي شارك فيه 12 دولة بينها السعودية والإمارات فيما عرف باسم "أصدقاء بريكس".