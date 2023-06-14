المركزي الأمريكي يخفض توقعاته لمعدل التضخم العام الجاري

القاهرة – مصراوي:

رفع الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الجاري، ليصبح 1% بدلا من توقعات سبق أن أعلنها في مارس الماضي عند 0.4%، لكنه خفض توقعاته للتضخم بشكل طفيف.

وقرر الفيدرالي، تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع استمر يومين، وهو أول قرار تثبيت منذ 17 شهرا، وبناءً على هذا ستبقى أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق بين 5 و5.25%.

كان المركزي الأمريكي بدأ رفع الفائدة في مارس 2022 تزامنا مع التضخم المرتفع بعد الحرب الروسية الأمريكية، حيث رفعها 10 مرات بمجموع 5% كان آخرها في اجتماع 2 و3 مايو الماضي بنسبة 0.25%.

وفي مايو الماصي، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4% مقابل 4.9% في أبريل، بحسب البيانات الرسمية الأمريكية المعلنة أمس

توقعات جديدة

ووفقا لبيانات التوقعات الجديدة، المعلنة من الفيدرالي اليوم الأربعاء، يُتوقع أن يتراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الجاري إلى 3.2% بدلا من 3.3% في التوقعات السابقة.

أما بشأن العام المقبل، خفض الفيدرالي توقعاته للنمو لتصبح 1.1% بدلا من توقعات مارس عند 1.2%.

وتوقع أن ينخفض معدل البطالة في 2024 بشكل طفيف إلى 4.5% بدلا من 4.6%.

وأبقى على توقعاته للتضخم دون تغيير عند 2.5% العام المقبل.