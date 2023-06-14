بعد اشتعال الأزمة.. تعرف على آخر أرقام رسمية معلنة لأسعار السجائر

القاهرة- مصراوي:

تشهد أسعار بعض أنواع السجائر في الأسواق خاصة الشعبية منها ارتفاعات كبيرة في الأسعار لدى التجار ووصلت أنواع شعبية منها لأعلى من 40 جنيها للعبوة، وسط نقص في توافر عدد منها واختفاء عدد آخر، وفارق كبير بين الأسعار الرسمية وبين ما يبيع به التجار للمستهلكين.

كان إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، قال لمصراوي يوم الأحد الماضي، إن الزيادات التي تشهدها أسعار عدد من أنواع السجائر في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة واختفاء بعضها ونقص البعض الآخر في مناطق مختلفة، ناتج عن سببين الأول جشع بعض التجار والآخر عدم دراية المستهلك بحقوقه.

وأضاف إمبابي أن الشركات لم تعلن عن أي زيادة جديدة في الأسعار، وأن أي زيادة في أسعار السجائر وراءها جشع التجار.

وتذكيرا للمستهلكين، يرصد مصراوي في الجدول التالي عدد من الأسعار الرسمية للسجائر من منتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" وذلك منذ آخر زيادة رسمية لها في شهر مارس الماضي.