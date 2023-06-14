اندماج شركتي فودافون وهاتشيسون في صفقة بقيمة 19 مليار دولار ببريطانيا

القاهرة- مصراوي:

كشفت شركتا فودافون بريطانيا وهاتشيسون عن اندماجهما في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) اليوم الأربعاء، وقالتا إن إنشاء شركة رائدة في السوق من شأنه أن يدفع المنافسة والاستثمار في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتأتي الصفقة، التي طال انتظارها بعد أن كشفت الشركتان عن محادثات منذ أكتوبر الماضي، ستخضع الآن إلى تدقيق مطول من قبل جهات مكافحة الاحتكار فيما إذا كان مشغل لديه 27 مليون عميل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهاتف المحمول.

وقالت المجموعتان إنهما ستستثمران 11 مليار جنيه إسترليني لإنشاء ما وصفته بـ "إحدى شبكات الجيل الخامس المستقلة الأكثر تقدمًا في أوروبا".

وقالت مارغريتا ديلا فالي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فودافون، إن الصفقة كانت بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة" في السوق المحلية، وكانت أخبارًا جيدة للعملاء والدولة والمنافسة.

وقالت للصحفيين: "ستستفيد المملكة المتحدة من إنشاء مشغل ثالث وقوي المنافسة مع خطة استثمار شبكة واضحة بقيمة 11 مليار جنيه على مدى 10 سنوات تدفع النمو والتوظيف والابتكار".

بموجب الشروط، ستمتلك فودافون 51% وهاتشيسون 49% من المجموعة المدمجة، والتي سيقودها أحمد عصام رئيس شركة فودافون المملكة المتحدة الحالي.

سيتفوق المشغل المشترك على شركات BT (BT.L) EE، وVM O2 المملوكة بشكل مشترك لشركة Telefonica وLiberty Global.

وسيكون لدى فودافون، ثالث أكبر مشغل للهاتف المحمول في بريطانيا.

وستواجه الصفقة تدقيقاً مكثفاً من المنظمين، الذين عارضوا سابقاً الصفقات التي تقلل عدد الشبكات في الأسواق الرئيسية من أربع إلى ثلاث.

وفي السابق تم حظر محاولة هاتشيسون للاندماج مع Telefonica's O2 في بريطانيا قبل سبع سنوات، بحسب رويترز.

وستقدم الشركتان الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) في الأسابيع المقبلة.

وقال أحمد عصام من فودافون للصحفيين: "نعتقد أن هذه القضية تستند إلى أسس قوية للغاية، مضيفًا أن العملاء سيحصلون على شبكة أفضل بكثير بنفس السعر. نحن واثقون جدًا من قضيتنا".

وأشار روبرت فينيجان، رئيس شركة هاتشيسون، إلى أن الاستثمار المخطط له كان أعلى بكثير من المنافسين، وفي حين أن رفض الصفقة من السلطات لن يؤدي إلى خروج هاتشيسون من بريطانيا، إلا أنه سيتعين عليها تقليل الاستثمار.

ويعتمد ملايين المستهلكين والعديد من الشركات على خدمات فودافون وثلاثة لاعبين رئيسيين في سوق الاتصالات في المملكة المتحدة، لذا فمن الصحيح أن تقوم هيئة أسواق المال بمراجعة التأثير الذي يمكن أن يكون لهذه الصفقة على المنافسة، بحسب متحدث باسم هيئة أسواق المال.