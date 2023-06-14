تأجير وعقود إدارة.. خيارات لوقف خسائر شيني وترقب لحسم مصير مصنع السيراميك

كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" عدم بيع منتجاته بأسعار أقل من أسعار التكلفة، وتفويض العضو المنتدب للشركة لاتخاذ القرار المناسب بإيقاف مصنع السيراميك التابع للشركة من عدمه، بما يحقق صالح الشركة وإيقاف نزيف الخسائر.

وبحسب إفصاح أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة أسباب تدني الإنتاج خلال شهر مايو 2023.

كانت الشركة، قالت في إفصاح في فبراير الماضي، إنها فتحت اعتمادا مستنديا بقيمة 230 ألف يورو، لعمل عمرات للمكابس بمصنعي السيراميك والبورسلين.

ويعد مصنع السيراميك من أهم مصانع الشركة، لكن ربع طاقته الإنتاجية (خطين إنتاج وفرن) ظلت متوقفة لسنوات نتيجة عدم توافر سيولة لعمل صيانة حتى أنه تم استخدام أجزاء منها كقطع غيار، بحسب حوار لمصراوي مع رئيس الشركة السابق يحيى عيش في عام 2019.

وتمتلك شيني، 3 مصانع لتصنيع السيراميك، والأدوات الصحية "حمامات"، والأدوات المنزلية "بورسلين"، بحسب موقعها الإلكتروني.

وكان أشهر منتجات الشركة، أطقم الصيني المميزة التي تحمل اسم "روميو وجوليت".

ووفقا لإفصاح اليوم، قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين 17 يوليو المقبل للنظر في تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاجها (مصنع السيراميك - مصنع الصحي - مصنع البورسلين) أو عمل عقود إدارة وتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول.

كما سيحيط مجلس الإدارة الجمعية غير العادية للشركة بما تم في نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للشركة إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والهيئة العامة للبترول، وذلك خصما من مديونيتهما، وفقا للإفصاح.

وقرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على المذكرة المقدمة من اللجنة النقابية بشأن صرف شهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.