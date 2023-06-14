رويترز: قطر تسعى للاستحواذ على 30% من 7 فنادق تاريخية في مصر

القاهرة - مصراوي:

نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن جهاز قطر للاستثمار، يجري محادثات مع الصندوق السيادي المصري بشأن استثمار في 7 فنادق تاريخية، فيما يمكن أن يكون صفقة تاريخية بين البلدين أعادت العلاقات الدبلوماسية في عام 2021 بعد نزاع طويل الأمد.

وبحسب المصادر، فإن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% من الفنادق، فيما قال أحد المصادر إن الفنادق لن يتم تقييمها فقط كأصول عقارية، ولكن كأصول ذات علاوة تاريخية.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، فإن الحكومة تستعد لطرح حصة تبلغ 25% من شركة الفنادق الجديدة أمام المستثمرين، على أن تطرح 5% أخرى في البورصة.

وسبق أن أعلنت الحكومة ضم سبعة فنادق تاريخية تمتلكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في شركة جديدة تنشأ لغرض الشراكة مع القطاع الخاص.

وسبق أن تعهدت قطر، التي تنفتح علاقاتها مع مصر مؤخرا، بضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر.

وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق، لمصراوي، فإنه من المقرر نقل ملكية أصول الفنادق من شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية.

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق من خلال شركات (ايجوث، ومصر للفنادق) عددا من الفنادق تتضمن ماريوت القاهرة، ونايل ريتز كارلتون، وشتايجنبرجر الهرم وغيرها.