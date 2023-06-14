الحكومة تبحث عن استشاري لبيع حصتها في بنك الإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

دعت الحكومة بنوك استثمار لاتخاذ موقف استشاري بشأن بيع حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية التابع لشركة إنتيسا سان باولو الإيطالية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين.

واشترت الشركة الإيطالية حصة الأغلبية في البنك البالغة 80% في 2006، فيما لا تزال الحكومة تمتلك 20%.

وأدرجت الحكومة بنك الإسكندرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية والذي تضمن 32 شركة وبنكًا، فيما تسعى البلاد لسد الفجوة التمويلية في ظل صعوبات توفير الدولار.

وقعت مصر خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.لكنها لم تحصل سوى على شريح واحدة منه خلال الستة شهور الماضية.

وأعلنت الحكومة المصرية في أبريل من العام الماضي أنها تسعى لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في كل من السنوات الأربع المقبلة، كجزء من برنامج لزيادة المشاركة الخاصة في الاقتصاد.

كان التقدم في مبيعات الأسهم بطيئًا حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، قامت دول الخليج السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر - التي جاءت سابقًا لإنقاذ القاهرة بعشرات المليارات من الدولارات - بتشديد شروط الدعم، حسب رويترز.

في الشهر الماضي، باعت مصر 10% من المصرية للاتصالات بالبورصة المصرية بالعملة المحلية، وجمعت 3.75 مليار جنيه.