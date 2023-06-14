تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 14 يونيو

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الثلاثاء نحو 2578 جنيها مقابل 2630 جنيها، بتراجع 52 جنيها مقارنة بأمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2601 جنيه مقابل 2642 جنيها بانخفاض 41 جنيها عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2276 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1951 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 18208 جنيهات.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت الشهر الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.