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خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد وارتفاع اللحوم.. وتقلبات في الذهب

02:02 م الأربعاء 14 يونيو 2023
خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد وارتفاع اللحوم.. وتقلبات في الذهب

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول واللحوم والدواجن، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم معوضا جزءا من خسائره الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

الأحمر يرتفع وحيدا والأبيض في المركز الثالث.. أسعار البيض اليوم بالمزرعة

ارتفاع ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي وارتفاع المكرونة.. سعر السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع أسعار الفول واللحوم والجبن الرومي بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعوض جزءا من خسائره بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم تراجع الحديد ارتفاع اللحوم تقلبات في الذهب ارتفاع ورق العنب أسعار الخضروات

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