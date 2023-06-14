التضخم والفائدة على الدين: أرقام من الموازنة الجديدة بعد موافقة البرلمان

القاهرة - مصراوي:

قدرت الحكومة سعر البترول عند 80 دولارا للبرميل، في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، والتي أقرها البرلمان هذا الأسبوع.

ووفقا لما نقلته رويترز، عن وثيقة يوم الثلاثاء، خصصت الحكومة نحو 127,7 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية.

وقدرت الحكومة احتياجاتها من القمح للسنة الجديدة، عند 8.25 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة.

ويتوقع أن يبلغ العجز الكلي خلال السنة المالية الجديدة 6.9% مرتفعا من العجز المتوقع للسنة المالية الحالية عند 6.5%.

ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بنسبة 4.1% ومتوسط معدل التضخم 16%.

كما يقدر متوسط الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي الجديد بـ 18.5%.