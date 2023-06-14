لمواجهة التغيرات المناخية.. برلماني يطالب بحملات تشجير في كل محافظات مصر

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إطلاق حملات تشجير في جميع محافظات الجمهورية لمكافحة تغير المناخ، والتوقف تمامًا عن ممارسات قطع الأشجار وتقليص المساحات الخضراء، موضحًا أن العالم وفي القلب منه مصر يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة؛ وهو ما دفع دول العالم لاتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من التأثير السلبي للتغيرات المناخية.

وقال الهضيبي، في اقتراحه، إن الدولة المصرية لعبت دورًا مهمًّا في مجابهة التغير المناخي وتنفيذ استراتيجيات مستدامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية؛ حيث تستهدف مصر زيادة حصة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، لكن على الرغم من توجه الدولة المصرية نحو تعزيز المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، إلا أنها تواجه مخاطر كثيرة نتيجة سياسية قطع الأشجار التي يقوم بها بعض المسؤولين مما تسبب في تقليص المساحات الخضراء، رغم أهميتها وحاجتنا إليها في مواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بالتوقف تمامًا عن هذه الممارسات التي إلى جانب أضرارها البيئية فإنها أصبحت مصدر إزعاج للكثير من المواطنين الذين يجدون في المساحات الخضراء متنفسًا لهم، مؤكدًا أهمية إطلاق حملات التشجير في جميع محافظات مصر لتوسيع رقعة المساحات الخضراء، لمجابهة التغير المناخي والتقليل من حدة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تمتص الأشجار ثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الرئيسي المسؤول عن التغير المناخي، ومن ثم يحدث تحسن بيئي.

وأوضح الهضيبي أن التشجير يسهم أيضًا في تقليل تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو ويقيد زيادة حرارة الكوكب، وحماية التربة من التصحر والتآكل، إضافة إلى أنها تصبح موطنًا للعديد من الكائنات الحية، والتي بدورها تسهم في توازن النظام البيئي واستدامته، كذلك الحد من تأثير العواصف وتقلل من تداعيات الفيضانات والجفاف في المناطق المحيطة.

وأشار النائب إلى أن مصر تقع في حزام القحولة أي (شديدة الجفاف)، ما يتطلب خطط وطنية لحماية مصر من ارتفاع معدلات الجفاف في حال تفاقم الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويمكن التغلب على أزمة تراجع الموارد المائية، لتوفير احتياجات الأشجار من المياه من خلال الاستفادة من نحو 2500 كيلومتر شواطئ تمتلكها مصر، بالإضافة إلى البحيرات الداخلية، لافتًا إلى ضرورة إطلاق حملات توعية لتحقيق أقصي استفادة من مواردنا المائية، والعمل على توجيه كميات كبيرة من المياه المهدرة إلى زراعة الأشجار في شوارع مصر، وكذلك تشجيع المواطنين على التوسع في زراعة الشوارع وأسطح المنازل.

وشدد الهضيبي على أهمية التوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات وصيانة الموجود منها، لتتحول إلى ساحات مفتوحة للمواطنين، وعلى "الكورنيش" بالمحافظات، فإلى جانب أنها مهمة لحفظ التوازن البيئي، فإنها تضيف شكلًا حضاريًّا ومتنفسًا مهمًّا للمواطنين.