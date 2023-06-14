سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعوض جزءا من خسائره بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1527 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1963 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2290 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2617 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1952 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 8.7 دولار بنسبة 0.45% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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